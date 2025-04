Gladbach vs. FC Augsburg live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Der 18. Bundesligaspieltag wird heute mit dem Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg abgeschlossen. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt, wird hier erklärt.

Zum Abschluss der 18. Spielrunde stehen sich in der Bundesliga am heutigen Sonntag, den 21. Januar, Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg gegenüber. Die Partie wird um 17.30 Uhr angestoßen und im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen.