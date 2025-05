Wie reagiert Borussia Dortmund auf die turbulente Saison? BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich zu den Transferplänen des Klubs geäußert.

Borussia Dortmund wird seinen Kader im Sommer wohl doch nicht so radikal umbauen, wie zuletzt angenommen. Das deutete Sebastian Kehl in einem Interview mit dem kicker an.