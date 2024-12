"Gibt einen Grund, dass er in Saudi-Arabien spielt": Scharfe Kritik an Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo erzielte am Donnerstagabend in der Nations League gegen Kroatien den 900. Treffer seiner Laufbahn. Für seinen ehemaligen Gegner Gabriel Agbonlahor ist trotzdem klar, dass der 39-Jährige nicht mehr in die portugiesische Nationalmannschaft gehört.

Agbonlahor, der einst in der Premier League gegen den Ex-ManUnited-Angreifer ranmusste, ist der Meinung, dass Portugal mit Ronaldo schwächer spielt und stärkere Spieler wegen des Routiniers von Al-Nassr auf der Bank bleiben müssen. Das habe nicht zuletzt die EM gezeigt, als CR7 "überhaupt nichts geleistet" habe: "Er ist Ballast für die anderen Spieler. Ich glaube, dass er so viele Spiele absolviert hat, musste Portugal bezahlen."

Weiter meinte der englische Ex-Nationalspieler bei talkSPORT: "Es mag Leute geben, die das hart finden. Aber das ist ja nicht seine Schuld. Er hatte seine Zeit. Er hat es noch drauf, aber hat er es noch auf dem höchsten Level drauf? Es gibt einen Grund dafür, dass er in Saudi-Arabien spielt und einen Grund dafür, dass Manchester United ihn abgegeben hat und einen Grund dafür, dass er nicht mehr in Europa spielt."

Für Agbonlahor ist daher klar: "Ich finde, Portugal hat so viele aufregende Spieler, die bei der Europameisterschaft auf der Bank sitzen mussten."