Gespräche sollen stattgefunden haben: FC Bayern interessiert sich wohl für Zweitliga-Keeper

Keeper Jonas Urbig vom 1. FC Köln ist offenbar auf dem Radar des FC Bayern München.

Einem Bericht der SportBild zufolge haben Vertreter des FC Bayern den 21-Jährigen in der vergangenen Saison beobachtet und sogar Gespräche mit ihm geführt, zu einem konkreten Angebot sei es aber nicht gekommen.

Urbig spielte damals noch per Leihe für die SpVgg Greuther Fürth, mittlerweile ist er Stammkeeper bei seinem Jugendklub in Köln. Dort steht der deutsche U21-Nationalkeeper noch bis 2026 unter Vertrag. Sollte Köln den Aufstieg verpassen, strebt Urbig dem Vernehmen nach im kommenden Sommer einen Wechsel zu einem Erstligisten an.