Gespräche sollen geführt worden sein: Zwischen dem FC Bayern und Florian Wirtz wird es heiß

Manchester City und der FC Bayern machen im Werben um Bayers Mittelfeldstar Florian Wirtz offenbar ernst. Das geht aus einem Bericht von Sky hervor.

Demnach soll Wirtz beim englischen Meister der Top-Kandidat für die möglicherweise schon kommenden Sommer benötigte Nachfolge für Kevin De Bruyne sein.

Der Vertrag des Belgiers in Manchester läuft am Saisonende aus. Konkrete Anzeichen für eine Vertragsverlängerung gab es zuletzt nicht. Zudem feiert De Bruyne kommenden Sommer seinen 34. Geburtstag, mittelfristig benötigt City ohnehin einen Ersatz für den früheren Wolfsburger.

Neben City würden sich aber auch einige weitere namhafte Vereine nur zu gerne mit Wirtz schmücken, der in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Laut Sky strebt Bayer an, noch darüber hinaus mit dem deutschen Nationalspieler zu verlängern. Simon Rolfes, Leverkusens Geschäftsführer Sport, betonte gegenüber Sky, nicht in Hektik verfallen zu wollen: "Im Austausch mit ihm (Wirtz, d. Red.) und seiner Familie war es intern immer sehr vertrauensvoll und offen. Der Fokus liegt immer darauf, was für ihn, seine Entwicklung und auch im Zusammenhang mit Bayer 04 am besten ist. Es ist bei uns gar nicht das Thema, wird er verkauft oder wird er nicht verkauft."

Sky zufolge ist ein Verkauf aktuell dennoch wahrscheinlicher als eine Vertragsverlängerung. Dabei will Leverkusen Wirtz möglichst nicht an die nationale Konkurrenz vom ebenfalls stark interessierten FC Bayern München abgeben.