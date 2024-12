Geringeres Handgeld! Serhou Guirassy war für den BVB offenbar günstiger als gedacht

Im Sommer verpflichtete Borussia Dortmund Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Der Stürmer wurde für den BVB aber scheinbar billiger als zunächst angenommen.

Wie die Ruhr Nachrichten schreiben, zahlten die Schwarzgelben für Guirassy rund 25 Millionen Euro. Etwas weniger als 18 Millionen Euro, die festgelegte Ausstiegsklausel des Stürmers, gingen dabei als Ablösesumme an den VfB Stuttgart.

Zusätzlich dazu kassierte Guirassy vom BVB ein stattliches Handgeld in Höhe von sieben Millionen Euro, was die Gesamtsumme noch einmal deutlich anwachsen ließ. Über die Summe war schon in den Wochen vor dem Transfer heiß spekuliert worden. Während einige Medien von einem Handgeld von fünf Millionen Euro berichteten, stand zwischenzeitlich auch eine zweistellige Millionensumme im Raum.

Darüber hinaus muss der BVB dem Guineer zusätzlich ein kolportiertes Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro zahlen. Bei dem bis 2028 datierten Vertrag wären das zusätzliche 48 Millionen Euro.