"Gerechtigkeit" und "Angst vor der Mafia": Warum musste Diego Maradona sterben?

Am Dienstag beginnt ein Schauprozess gegen die des Totschlags an Diego Maradona angeklagten Mitglieder eines Ärzteteams.

Seine jüngste Tochter verlangte in einer Videobotschaft pathetisch "Gerechtigkeit für dich", die ältere sprach nebulös von "Angst vor der Mafia". Ganz der Vater, geben Gianinna (35) und Dalma (37) vor dem am Dienstag startenden Gerichtsverfahren um die Umstände, die am 25. November 2020 zum Tod von Diego Maradona führten, theatralisch den Ton vor.

Vier Jahre, drei Monate und zwei Wochen, nachdem Argentiniens größtes Fußball-Idol leblos in seinem Bett aufgefunden worden war, nimmt im idyllischen San Isidro vor den Toren von Buenos Aires das Tribunal 3 seine Arbeit auf - und will in den nächsten Monaten rund 120 Zeugen anhören. Das Video der Leichenschau, zahllose WhatsApp-Audios und -Nachrichten kommen dabei an die Öffentlichkeit. Alles, um endlich zu erfahren, warum Maradona starb.