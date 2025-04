Georgien vs. Griechenland heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation Playoffs im TV und Livestream?

Im Kampf um ein EM-Ticket treten heute die georgische und die griechische Nationalmannschaft gegeneinander an. Wir verraten Euch, wir Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Griechenland hat am heutigen Dienstag, den 26. März, nach zwei verpassten EM-Turnieren in Folge endlich wieder die Möglichkeit, sich für eine Endrunde zu qualifizieren. Dafür braucht es im Finale der Playoffs für den Pfad C einen Sieg gegen Georgien, das immer noch auf seine erste Teilnahme an einer EM-Endrunde wartet.

Um 18 Uhr geht es im Boris-Paichadze-Stadion in der georgischen Hauptstadt Tiflis los.

Der Europameister von 2004 bezwang im Halbfinale Kasachstan ohne Probleme mit 5:0, Georgien besiegte Luxemburg mit 2:0.