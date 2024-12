"Gemacht, um im Rampenlicht zu bleiben": Matthijs de Ligt sorgt mit überraschenden Aussagen über Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United für Aufsehen

Im abgelaufenen Transferfenster wechselte Matthijs de Ligt vom FC Bayern München zu Manchester United. Nun ließ der Niederländer mit überraschenden Aussagen zu seinem Transfer in die Premier League aufhorchen.

Nach dem Nations-League-Spiel der Niederländer gegen Bosnien und Herzegowina (5:2) stellte der 25-Jährige im Interview klar, dass er "glücklich" über seinen Wechsel zu Manchester United sei.

Darüber hinaus fügte er an: "Ich habe das auch gemacht, um im Rampenlicht zu bleiben ... die Premier League hat mehr Zuschauer, die Bundesliga weniger."

De Ligt wechselte im Sommer trotz massiver Proteste aus dem Fanlager des FC Bayern vom deutschen Rekordmeister zu den Red Devils. Dem Vernehmen nach hatte der Verkauf weniger sportliche, sondern vielmehr finanzielle Gründe.

So soll ManUnited eine Sockelablöse von 45 Millionen Euro an die Säbener Straße überwiesen haben, hinzu könnten rund fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen kommen. Darüber hinaus war den FCB-Bossen wohl auch das vergleichsweise hohe Gehalt des 25-Jährigen ein Dorn im Auge.

Bei den Bayern stand er zwei Jahre lang unter Vertrag, nachdem er 2022 von Juventus Turin verpflichtet wurde. In 73 Spielen erzielte er fünf Tore und gab zwei Assists.