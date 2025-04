Geldregen für den FC Bayern München? Manchester United führt offenbar Gespräche mit Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee könnte in der kommenden Saison in der Premier League auf Torejagd gehen. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, hat Manchester United seine Fühler nach dem ehemaligen Stürmer des FC Bayern München ausgestreckt.

So soll es zwischen dem Berater des Niederländers, Kia Joorabchian, und der Führungsriege der Red Devils bereits erste Gespräche über einen Transfer gegeben haben. Eine Einigung sei jedoch noch nicht erzielt worden.

Sollte es tatsächlich zu einem Transfer kommen, müsste United die Ausstiegsklausel Zirkzees ziehen, die bei 40 Millionen Euro liegt. Darüber hinaus würden eine Unterschriftsboni sowie die anschließenden Gehaltskosten anfallen.

Von einem Wechsel des 23-Jährigen würde auch der FC Bayern München profitieren. Der deutsche Rekordmeister besitzt eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent der Ablösesumme. Sollte sich Zikrzee also tatsächlich für 40 Millionen Euro Manchester United anschließen, bekäme der deutsche Rekordmeister einen Anteil on 20 Millionen Euro.