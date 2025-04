"Geld ist die Lösung": Hans-Joachim Watzke wünscht sich neues Geschäftsmodell beim BVB

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wünscht sich bei Borussia Dortmund eine Abkehr vom aktuellen Geschäftsmodell. Der 64-Jährige will die Schwarzgelben weg führen von einem Image als Verkäuferklub.

"Im besten Fall" durchlaufe die Borussia in den kommenden Jahren einen Wandlungsprozess hin zu einem Klub, der Topspieler auch über einen längeren Zeitraum an sich binden könne, sagte Watzke im Interview mit der spanischen AS.

"Wie in so vielen Fällen ist Geld die Lösung", so der 64-Jährige weiter. Bei begehrten Spieler, die man nicht schon nach einem Jahr wieder abgeben wolle, habe man oft "keine andere Wahl, als sein Gehalt zu vervierfachen. Aber was passiert? Dass man es für alle deutlich erhöhen muss, weil es sonst in der Umkleidekabine zu Unruhen kommt. Daher die Verkäufe."

Aktuell sei dieses Geschäftsmodell noch nicht in Sicht. "Aber vielleicht ist es morgen möglich", fügte Watzke an.