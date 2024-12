"Geht mir nur schwer über die Lippen": Luis Súarez kündigt nach 143 Länderspielen Rücktritt aus der Nationalelf an

Noch ein Spiel, dann zieht Uruguays Fußball-Legende Luis Suárez einen Schlussstrich unter seine Nationalmannschaftskarriere. Unter Tränen verkündete der 37-Jährige am Montag (Ortszeit) seinen Abschied aus der Celeste, für die er am Freitag beim WM-Qualifikationsspiel in Montevideo gegen Paraguay sein 143. Länderspiel bestreiten will.

"Es geht mir nur schwer über die Lippen, aber es wird mein letztes Spiel mit der Seleccion meines Landes sein. Ich habe lange darüber nachgedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen", verkündete "El Pistolero" seine Entscheidung.

Seit 2007 schoss der noch für den US-Klub Inter Miami aktive Stürmer 69 Tore und ist damit Rekordtorjäger des Nationalteams, mit dem er beim Copa America-Triumph 2011 seinen größten Erfolg feierte.

Doch für Schlagzeilen sorgte Suárez auch mit Unsportlichkeiten. So biss er bei der WM 2014 in Brasilien dem italienischen Abwehrspieler Giorgio Chiellini in die Schulter und kassierte dafür eine viermonatige Sperre.

Schon seit geraumer Zeit leidet Suárez unter Knieproblemen, weshalb er auch jüngst bei der Copa America nur Reservist hinter dem neuen Starstürmer Darwin Núñez (FC Liverpool) war. Sein endgültiges Karriereende bei Inter Miami wird sich aber noch etwas hinziehen.