Geht es jetzt ganz schnell? Umdenken bei DFB-Sportdirektor Rudi Völler

Ein Rudi Völler sagt niemals nein, wenn er gebraucht wird. Der Sportdirektor deutet sehr klar eine Vertragsverlängerung beim DFB an.

Rudi Völler genießt das Leben - und seinen Job. Am Mittwoch schaute er im Kaffee-Plausch mit dem verletzten Niclas Füllkrug als "Kiebitz" beim Training der Nationalmannschaft zu, am Nachmittag ging es von Dortmund aus mit dem Flieger in seine zweite Heimat Italien, auch wenn es "nur" Mailand ist und nicht sein über alles geliebtes Rom.

Läuft doch alles gar nicht so schlecht, hat sich der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wohl gedacht: Deshalb deutet er vor dem Nations-League-Viertelfinale gegen Italien sehr klar eine baldige Verlängerung seines Vertrags an. Das Traumduo Nagelsmann/Völler könnte gemeinsam bis zur EM 2028 weitermachen.