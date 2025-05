Gehalt von Viktor Gyökeres: Wie viel verdient der Superstar von Sporting CP?

Viktor Gyökeres zählt zweifelsohne zu den besten Stürmern Europas. Hier erfahrt Ihr, was er bei Sporting CP verdient.

Viktor Gyökeres zählt aktuell zu den begehrtesten Stürmern Europas. Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 von Coventry City zu Sporting CP hat sich der Schwede als absolute Schlüsselfigur etabliert und dominiert die portugiesische Liga mit beeindruckender Konstanz.

Der 1,89 Meter große Angreifer überzeugt vor dem Tor mit eiskalter Effizienz: Seit seiner Ankunft in Portugal trifft er im Schnitt fast einmal pro Spiel. Besonders in Erinnerung blieb sein Hattrick beim 4:1-Sieg in der Champions-League-Gruppenphase 2024/25 gegen Pep Guardiolas Manchester City.

Gyökeres steht noch bis 2028 bei Sporting unter Vertrag und gehört zu den Topverdienern des Vereins. Trotz seines hohen Gehalts wirken seine Bezüge angesichts seiner Leistungen fast schon unterbewertet.

Doch wie viel verdient der Torjäger tatsächlich?

SPOX hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.