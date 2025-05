Gehalt von Theo Hernandez: Wie viel verdient der Star der AC Mailand pro Jahr in der Serie A?

Auf der linken Seite ist er ein Rossoneri-Leistungsträger. Hier kommen die Gehaltsdetails für Theo Hernandez von der AC Mailand.

Theo Hernandez kam 2019 zur AC Mailand, nachdem er zuvor zwei Spielzeiten beim spanischen Spitzenklub Real Madrid verbracht hatte, darunter war auch eine Leihe zu Real Sociedad in der Saison 2018/19.

Seit seiner Ankunft in Italien hat sich Hernandez als wichtige Stütze in der Abwehr etabliert und gilt neben Kapitän und Torhüter Mike Maignan als einer der Führungsspieler in der Defensive.

Hernandez spielte eine entscheidende Rolle in der erfolgreichen Saison 2021/22, in der Milan nach mehr als zehn Jahren Wartezeit wieder den Scudetto holte.

Für seine Leistungen wird Hernandez von den Rossoneri gut bezahlt und zählt derzeit zu den bestbezahlten Spielern des Kaders. Aber wie viel verdient er genau bei Milan?

GOAL hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.