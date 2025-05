Gehalt von Takumi Minamino: Wie viel verdient der Star der AS Monaco?

Takumi Minamino zählt zu den Stammspielern bei der AS Monaco. SPOX verrät, wie hoch sein Gehalt im Fürstentum ist.

Takumi Minamino startete seine Europa-Karriere bei RB Salzburg, ehe er 2020 in die Premier League zum FC Liverpool wechselte. Dort hatte er unter Trainer Jürgen Klopp allerdings einen schweren Stand und erhielt nur begrenzte Einsatzzeiten.

Im Jahr 2021 wurde Minamino an den Ligakonkurrenten Southampton verliehen, kehrte jedoch anschließend nach Liverpool zurück. 2022 folgte schließlich der Wechsel zur AS Monaco in die französische Ligue 1.

In Monaco fand sich der offensive Mittelfeldspieler schnell zurecht, erkämpfte sich einen Stammplatz und überzeugte mit konstant starken Leistungen.

Takumi Minamino hat kürzlich seinen Vertrag bei der AS Monaco verlängert – dieser läuft nun bis 2027 und beinhaltet eine spürbare Gehaltserhöhung. Damit zählt der japanische Nationalspieler inzwischen zu den Topverdienern im Team. Doch wie hoch ist sein Gehalt genau?

SPOX ist der Frage gemeinsam mit Capology nachgegangen – und hat die Zahlen aufgedeckt.

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.