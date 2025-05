Gehalt von Renato Sanches: Wie viel verdient der ehemalige Spieler des FC Bayern bei Benfica?

Renato Sanches ist aktuell an Benfica Lissabon ausgeliehen. Hier erfahrt Ihr, wie hoch das Gehalt des Portugiesen ist.

Renato Sanches galt einst als eines der größten Talente Europas und wurde als kommender Star im Mittelfeld gehandelt. Doch nach dem EM-Triumph Portugals 2016 flaute der Hype um ihn merklich ab.

Im Sommer 2016 wechselte er zum FC Bayern München – ein Schritt, den er später bereuen sollte. In Deutschland fand der portugiesische Mittelfeldspieler nie wirklich Anschluss, was zu einer Leihe an Swansea City in der folgenden Saison führte. 2019 zog er schließlich weiter zum OSC Lille nach Frankreich. Drei Jahre später sicherte sich Paris Saint-Germain seine Dienste, aktuell steht er leihweise bei seinem Jugendklub Benfica unter Vertrag.

Trotz der Leihe ist Sanches mit seinem beeindruckenden Wochen- und Jahresgehalt der bestverdienende Spieler sowohl bei Benfica als auch in der gesamten Liga Portugal. Doch wie viel verdient er wirklich?

SPOX hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.