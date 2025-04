Gefängnis-Bemerkung von ehemaligem Liverpool-Boss lässt Raheem Sterling "wütend und zutiefst beleidigt" zurück

Raheem Sterling, Offensivspieler des FC Chelsea, soll "wütend und zutiefst beleidigt" sein. Der Grund sind nach Informationen der englischen Zeitung The Mirror Äußerungen des ehemaligen Liverpool-Scoutingchefs Stuart Webber.

Diese betreffen auch die wie Sterling dunkelhäutigen Spieler Jonny Rowe (Norwich City), Abu Kamara (FC Portsmouth), Max Aarons (AFC Bournemouth) und Jamal Lewis (FC Watford).

Webber, der zuletzt bis Mitte Juni 2023 als Sportdirektor bei Norwich City angestellt war, wird von The Pinkun mit der Aussage zitiert, dass Rowe, Kamara, Aarons, Lewis und Sterling darauf angewiesen waren, dass ihre Karrieren im Fußball zum Erfolg führten, "denn die Alternative wäre möglicherweise Gefängnis oder etwas anderes" gewesen.

Wie The Mirror berichtet, waren Sterling und die anderen vier Spieler wegen dieser Äußerung wütend. Einer der Spieler wandte sich daher persönlich an Webber und bat ihn, sich zu erklären. In dem Bericht hieß es, er habe sich seitdem bei einigen der Spieler und ihren Familien entschuldigt.

Dennoch soll Webber bislang nicht mit Sterling oder dessen Familie gesprochen haben.