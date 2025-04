"Gefällt mir nicht": Pep Guardiola will Weg von Jürgen Klopp nicht einschlagen

Tut es Pep Guardiola Jürgen Klopp gleich und wechselt irgendwann auf eine Management-Ebene? Der City-Trainer hat dazu eine klare Meinung.

Pep Guardiola hat betont, dass er sich einen Karriereweg wie den von Jürgen Klopp nur schwer vorstellen könnte. Der Trainer von Manchester City stehe lieber an der Seitenlinie.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Red Bull, dass der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zum Jahresbeginn 2025 die Funktion als Global Head of Soccer im Unternehmen antreten wird. In seiner neuen Funktion wird Klopp unter anderem die Trainer von RB Leipzig, Red Bull Salzburg und den New York Red Bulls in ihrem umfangreichen Netzwerk unterstützen.

Er wird sich darauf konzentrieren, die Spielphilosophie von Red Bull weiterzuentwickeln und gleichzeitig sein Netzwerk im Scouting nutzen, um Trainer und junge Talente zu identifizieren.

Während sich der Deutsche für eine Führungsrolle im Managementbereich entschieden hat, hat sein ehemaliger Rivale Guardiola keine Pläne, das Traineramt aufzugeben.

Klopp hat für seine Entscheidung, zu Red Bull zu wechseln, viel Kritik aus der ganzen Fußballwelt geerntet. Fans seiner früheren Vereine Mainz, Borussia Dortmund und Liverpool haben ihren Unmut geäußert.