"Gedonnert": Niklas-Wilson Sommer vom 1. FC Nürnberg spricht erstmals über Prügel-Attacke von Fans

Niklas-Wilson Sommer von der Reserve des Zweitligisten 1. FC Nürnberg hat sich erstmals zum Angriff der Fans seines Vereins geäußert.

"Ich will nicht großartig darüber reden. Ich tue nicht auf hart. Ich wünsche das keinem, egal, wie sehr er mich hasst oder wie wenig er mich mag", sagte der Influencer in einem Livestream auf der Plattform Twitch und fügte an: "Vielleicht sage ich später mal mehr dazu."

In dem Livestream zeigte der Rechtsverteidiger mit zwei Bildern nochmals die Auswirkungen der Prügel-Attacke. Auf diesen sind starke Schwellungen und Rötungen in dessen Gesicht zu sehen. "Es hat ein bisschen gedonnert", kommentierte Sommer die Fotos.

Am vergangenen Wochenende war der 26-Jährige um 2 Uhr in der Nacht auf offener Straße von vier Vermummten, vermeintlich Anhänger des FCN, auf offener Straße attackiert worden.

Ursprung der Wut war ein Post von Sommer in einem Trikot von Club-Rivale FC Bayern München. Ihren Unmut hatten die Fans kurz zuvor beim Ligaspiel gegen den 1. FC Magdeburg mit mehreren beleidigenden Spruchbändern zur Schau gestellt.