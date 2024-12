"In allen Bereichen mangelhaft": England-Legende sieht die Zeit von Erik ten Hag bei Manchester United abgelaufen

Gary Lineker kann sich nicht vorstellen, dass Manchester United unter Trainer Erik ten Hag noch einmal in die Spur findet.

"Es ist schwer vorstellbar, dass er das Ruder herumreißen kann. Er muss unter fürchterlichem Druck stehen. Wer weiß schon, was die Eigentümer wirklich denken, man weiß es nie so genau", sagte Lineker im Podcast "The Rest is Football".

Die schwache Vorstellung der Red Devils bei der 0:3-Klatsche gegen Tottenham Hotspur sei schon eine "besondere Leistung" gewesen, meinte der 63-Jährige weiter.