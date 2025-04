“Ganz viel Liebe”: Benjamin Pavard richtet sich nach Jubel für sein Tor und Hass-Nachrichten an die Fans des FC Bayern München

Benjamin Pavard wurde nach Inters Weiterkommen in der CL von FCB-Fans angefeindet. Er erklärt, wieso er das Tor gegen seinen Ex-Klub bejubelt hat.

Sein Tor war mitentscheidend für Inter Mailands weiterkommen und dem Ausscheiden seines Ex-Klubs FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League: Benjamin Pavard, von 2019 bis 2023 in Bayern-Diensten, erzielte am Mittwoch in San Siro beim 2:2 per Kopf den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für Inter und jubelte danach ausgelassen.