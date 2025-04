Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sparta Prag vs. Gala in Europa League im TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul trifft im Rückspiel der Europa-League-K.o.-Runden-Playoffs auf Sparta Prag. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen der Europa League stehen am heutigen Donnerstag (22. Februar) acht Rückrunden-Partien der K.o.-Runden-Playoffs auf dem Plan. Eine davon ist die Begegnung zwischen Sparta Prag und Galatasaray Istanbul. Um 21 Uhr ertönt der Pfiff zum Anstoß, gespielt wird in der epet-Arena in Prag.

Die bessere Ausgangslage hat der türkische Meister, der das Heimspiel in der Hinrunde mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Wer sich heute durchsetzt, zieht ins Achtelfinale weiter.