Galatasaray Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Malmö FF vs. Gala in der Europa League im TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul ist in der Europa League bei Malmö FF zu Gast. SPOX verrät Euch, wer die Partie im TV und Livestream überträgt.

Galatasaray Istanbul ist am heutigen Donnerstag, den 12. Dezember, in der Europa League bei Malmö FF gefordert. Anpfiff am sechsten Spieltag ist um 18.45 Uhr. Als Schauplatz des Duells dient das Eleda Stadion in Malmö (Schweden).

Galatasaray ist mit elf Punkten aus den ersten fünf Spielen voll auf Kurs Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Die Mannschaft von Okan Buruk verlor noch keine einzige Partie im Wettbewerb. Siege gab es gegen PAOK (3:1), Elfsborg (4:3) und Tottenham Hotspur (3:2). Zwei Unentschieden gegen FK Rigas (2:2) und zuletzt AZ Alkmaar (1:1) komplettieren die Bilanz des türkischen Meisters. Malmö hingegen hat erst ein Spiel gewinnen können (2:1 vs. Quarabak). Alle anderen Partien verlor die Mannschaft um Ex-Bundesliga-Spieler Niklas Moisander (0:2 vs. Glasgow Rangers, 0:1 vs. Olympiacos Piräus, 1:2 vs. Besiktas Istanbul). Der ehemalige Spieler von SV Werder Bremen fehlt allerdings verletzungsbedingt.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Stream zeigt.