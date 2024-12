17 Pflichtspiele. 14 Siege. Drei Remis. Niederlagen: Fehlanzeige. Galatasaray reitet derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Der unumstrittene Höhepun...

17 Pflichtspiele. 14 Siege. Drei Remis. Niederlagen: Fehlanzeige. Galatasaray reitet derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Der unumstrittene Höhepunkt einer bislang makellosen Saison: Das 3:2 in Old Trafford gegen Manchester United. Was steckt hinter dem Höhenflug des Bayern-Gegners in der Champions League?