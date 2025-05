FV Illertissen vs. SpVgg Unterhaching im Finale des Landespokal Bayern heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Finaltag der Amateure im TV und Livestream?

Der FV Illertissen trifft im Finale des Landespokals Bayern heute auf die SpVgg Unterhaching. Wer das Pokalfinale live überträgt, verrät Euch SPOX.

Im Finale des Landespokals Bayern kommt es am heutigen Samstag, den 24. Mai, zum Duell zwischen dem FV Illertissen und der SpVgg Unterhaching. Die Partie zwischen dem Regionalligist aus Illertissen und dem Drittliga-Absteiger aus Unterhaching beginnt um 17.30 Uhr im Vöhlinstadion in Illertissen. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die erste Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Pokalfinale live überträgt.