Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Auch an Silvester ruht nicht überall der Fußball. Welche Partien heute anstehen und wie Ihr sie live im TV und Livestream sehen könnt, wird hier erklärt.

Am letzten Tag des Kalenderjahres 2023 wird in wenigen Ländern Europas noch Fußball gespielt. Von den Top-5-Ligen geht es heute (31. Dezember) nur noch in der englischen Premier League zur Sache. Im Rahmen des 20. Spieltags finden zwei Partien statt, die beide um 15 Uhr angepfiffen werden.

In einem der beiden Spiele ist der FC Arsenal beim FC Fulham zu Gast. Im Parallelspiel treten Tottenham Hotspur und der AFC Bournemouth gegeneinander an.

Fußball: Die heutigen Spiele im Überblick (31. Dezember)