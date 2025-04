Fußball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream?

Obwohl die meisten Ligen Europas momentan pausieren, wird an einigen Orten trotzdem Fußball gespielt. SPOX verrät, wie Ihr diese Spiele live im TV und Livestream sehen könnt.

In den meisten europäischen Fußballligen ruht auch am heutigen Donnerstag, den 28. Dezember, der Ball - unter anderem auch in der Bundesliga. Nichtsdestotrotz gibt es einige wenige Wettbewerbe, in denen um Punkte gekämpft wird. Von den fünf Topligen des Kontinents wird heute nur in der Premier League gespielt. Im englischen Oberhaus wird der 19. Spieltag mit zwei Spielen beendet.

Um 20.30 Uhr geht es dabei los mit der Partie zwischen Brighton & Hove Albion und Tottenham Hotspur. Darauf folgt um 21.15 Uhr das Londoner Duell zwischen Arsenal und West Ham United.

Fußball: Die heutigen Spiele im Überblick (28. Dezember)