"Für mich ist das schon ein Zeichen": Deutschland im Kampf um Paul Wanner gegenüber Österreich im Vorteil?

DFB-Trainer Antonio Di Salvo sieht im Kampf um Paul Wanner die erste Nominierung des 18-Jährigen für die deutsche U21 als wichtiges Signal.

"Für mich ist das schon ein Zeichen, wenn er weiter für Deutschland spielen will", sagte Di Salvo am Montag. Auch Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte zuletzt Interesse an Wanner signalisiert, der aktuell von Bayern München nach Heidenheim ausgeliehen ist.

Die Frage nach Wanners langfristigem Plan sei für ihn aktuell aber nur nebensächlich, so Di Salvo: "Natürlich sind wir im Austausch. Aber für mich steht im Vordergrund, dass er sich entschieden hat, für uns zu spielen. Alles andere spielt für mich keine Rolle."

Am Freitag kann Wanner sein Debüt in der U21 geben, mit einem Sieg gegen Bulgarien (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) würde die deutsche Mannschaft zudem das EM-Ticket lösen.