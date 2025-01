Für immer bei Manchester City? XXL-Vertrag von Erling Haaland ist für die Geschichtsbücher

Erling Haaland verlängert seinen Vertrag bei Manchester City - bis 2034. Es ist einer der größten Deals der Sportgeschichte.

Zwischen Büchern über nordische Götter und Helden schwelgte Erling Haaland in Erinnerungen, als er seine Drohung an alle verzweifelten Verteidiger dieser Welt verfasste. Es habe natürlich Aufs und Abs gegeben, wie in jeder Beziehung, und manchmal, schrieb der Norweger bei gedimmtem Licht im stillen Kämmerlein, wollten sie ihn einfach nicht dabei haben. Aber, so bat er zum Abschluss seines Briefes um Nachsicht, "wir brauchen uns gegenseitig. Sorry, ich bin hier, um zu bleiben."