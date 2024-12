Fünfte Absage für Julian Nagelsmann: Verteidiger muss im DFB-Team passen

Nächste Absage für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer muss bei den anstehenden Nations-League-Spielen auch auf Robin Koch verzichten.

Er hat hat stattdessen den dreimaligen Nationalspieler Kevin Schade nachnominiert.

Der 28 Jahre alte Koch, Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, hat Beschwerden am Hüftgelenk und steht steht damit nicht für die Duelle mit Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica und drei Tage später mit den Niederlanden in München zur Verfügung.

Der Abwehrspieler ist bereits der fünfte Profi nach Marc-Andre ter Stegen (Patellasehne), Niclas Füllkrug (Achillessehne), Jamal Musiala (Hüftgelenk) und Kai Havertz (Kniegelenk), der für den Doppelpack in der Nationenliga passen muss. Nagelsmann hatte stattdessen Torwart Jannis Blaswich aus Salzburg, den Gladbacher Tim Kleindienst, Jamie Leweling vom VfB Stuttgart, Jonathan Burkardt aus Mainz und jetzt Schade (FC Brentford) berufen.