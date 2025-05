"Fühlt sich nicht super an": Nächster Patzer und noch mehr Unruhe beim 1. FC Köln - Jahn Regensburg endgültig abgestiegen

Köln verpasst gegen den Tabellenletzten den Sieg und Platz 1. Die Stimmung verschlechtert sich zusehends.

Der 1. FC Köln hat auf seiner holprigen Mission Wiederaufstieg in die Bundesliga erneut Punkte liegen lassen - Jahn Regensburg aber vorzeitig in die 3. Liga geschickt. Das Team von Gerhard Struber kam gegen das Schlusslicht nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verlor seine Tabellenführung in der 2. Bundesliga an den Hamburger SV, der am Nachmittag bei Darmstadt 98 mit 4:0 (1:0) gewann.