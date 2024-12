FSV Mainz 05 vs. Gladbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

In der Bundesliga duellieren sich heute der FSV Mainz 05 und Borussia M'Gladbach. Wie Ihr die Partie live im TV und Stream seht, zeigt Euch SPOX!

Ein echtes Spektakel erwartet die Fans am heutigen Freitag (25. Oktober 2024) um 20.30 Uhr in der MEWA Arena in Mainz. Zum achten Bundesliga-Spieltag empfängt der FSV Mainz 05 die Borussia aus Mönchengladbach.

