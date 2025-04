FCSB Bukarest vs. LASK heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Europa League Qualifikation in Österreich im TV und Livestream?

Der Linzer ASK muss heute zum Rückspiel in den Europa-League-Playoffs gegen den FSCB Bukarest aus Rumänien ran. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Hinspiel vor einer Woche trennten sich der FCSB Bukarest und der LASK mit einem 1:1-Unentschieden. Am heutigen Donnerstag, den 29. August, bestreiten die beiden Mannschaften das Rückspiel in den Europa-League-Playoffs. Der Ball dafür rollt ab 20.30 Uhr in der Arena Nationala in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.