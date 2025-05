Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist bei der EM in Albanien in der Vorrunde ausgeschieden.

Die Vorgänger wurden 2023 erst Europa- und dann Weltmeister, der "neue" Jahrgang der deutschen U17-Fußballnationalmannschaft ist bei der EM in Albanien bereits in der Gruppenphase gescheitert. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister verlor in Tirana am Sonntag gegen Portugal nach Führung mit 1:2 (0:0) und beendet die Gruppe A auf dem dritten Platz.