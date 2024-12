"Früher oder später finden wir da raus": Pep Guardiola übt sich in Manchester Citys Krise in Durchhalteparolen

Manchester City erlebt die nächste Pleite, Startrainer Pep Guardiola wirkt verzweifelt - doch aus der Mannschaft erfährt er Zuspruch.

Pep Guardiola schien den Tränen nahe, dann brach plötzlich der blanke Zorn aus ihm heraus. Wütend pfefferte der Startrainer eine Wasserflasche auf den Boden, doch es half nichts: Manchester City taumelte in die nächste Pleite, das 1:2 (0:1) bei Aston Villa war die neunte in den letzten zwölf Pflichtspielen. Und Guardiola, schrieben die Manchester Evening News, schien inmitten der größten Krise seiner schillernden Karriere regelrecht "verloren".

Die Villa-Fans beschworen mit dem berühmten Song "Sacked in the morning..." gehässig seinen Rauswurf, doch dazu wird es nicht kommen. Die Mannschaft steht hinter ihrem Teammanager, wie Stürmerstar Erling Haaland versicherte: "Wir glauben noch immer an ihn."