Frauen-EM: DFB-Trainer Christian Wück bekommt einen Gegner, dem er eigentlich aus dem Weg gehen wollte

Von Losglück kann bei den DFB-Frauen mit Blick auf die Vorrunde der Europameisterschaft 2025 keine Rede sein.

Christian Wück konnte im Convention Centre von Lausanne gleich zu Beginn einmal kräftig durchatmen. Leonardo Bonucci als Losfee ersparte den deutschen Fußballerinnen das EM-Hammerlos England, die erste Titeljagd unter Bundestrainer Wück nächsten Sommer in der Schweiz startet gegen Polen, Dänemark und Ex-Europameister Schweden.

"Es hätte schlimmer kommen können, aber wir müssen schon aufpassen, jede Mannschaft der Gruppe hat Qualität", sagte Wück nach der Auslosung der EURO, bei der die Vize-Europameisterinnen mit der Gruppe C eine machbare Vorrunde mit gleich zwei Nachbarschaftsduellen erwischten. Das DFB-Team spielt in St. Gallen gegen Polen (4. Juli/21.00 Uhr), in Basel gegen Dänemark (8. Juli/18.00 Uhr) und in Zürich gegen Schweden (12. Juli/21.00 Uhr).

Vor der Auslosung hatte er erklärt: "Es ist manchmal besser, direkt gegen sehr starke Mannschaften in der Gruppe zu spielen. Es kann dabei helfen, von Anfang an voll im Turnier zu sein. Wobei das nicht heißen soll, dass ich unbedingt England und Schweden in der Gruppe haben möchte."