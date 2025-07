Die Frauen-EM in der Schweiz steht in den Startlöchern. Doch warum eröffnet der Gastgeber nicht die Europameisterschaft? SPOX klärt auf.

Am 2. Juli beginnt die Frauen-EM in der Schweiz. Die Spielerinnen des Gastgebers spielen zwar am Eröffnungstag, doch im Vorfeld findet noch eine andere Partie statt.

Warum das so ist, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.