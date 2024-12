"Wegen ihnen als Junge angefangen": Erfolgstrainer schließt Wechsel zum FC Bayern nicht aus

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hat einen Wechsel zum FC Bayern München nicht kategorisch ausgeschlossen. Allerdings sieht der Übungsleiter des Überraschungsteams deutliche Hürden, was einen möglichen Wechsel angeht.

Seit fast 17 Jahren trainiert Schmidt nun schon den 1. FC Heidenheim - und führte den Klub aus der Provinz aktuell sogar an die Tabellenspitze der Bundesliga. Vor dem FC Bayern übrigens. Würde er einen Wechsel nach München ausschließen?

"Natürlich nicht", sagte Schmidt der Bild. "Wegen der Bayern habe ich als Junge angefangen, zwischen Garagen Fußball zu spielen. Aber es ist kein realistisches Ziel, und ich passe auch nicht in die Bayern-Schablone." Er erinnerte daran, was Max Eberl ihm gesagt habe: "'Du gehst in Heidenheim in Rente.' Und das kann gut passieren."

Dabei gab Schmidt zu, dass man mittlerweile auch Trainer für Ablösesummen ziehen lassen könne. "Aber wenn es nach mir geht, kann man sich auf meine Zusage verlassen, dass ich hier keinen im Stich lasse. Ich habe noch bis Sommer 2027 Vertrag beim FCH."

Bis erst einmal 2025 ist das Bayern-Talent Paul Wanner nach Heidenheim ausgeliehen. Der 18-Jährige brilliert bisher mit 4 Toren und 2 Assists in vier Einsätzen. "Er hatte viele Möglichkeiten", verriet Schmidt: "Wir konnten ihn, seine Familie, Berater und den FC Bayern überzeugen, dass wir der richtige nächste Schritt sind. Er ist für seine 18 Jahre extrem weit und sehr auf dem Boden geblieben." Die angestrebte Kaufoption habe sein Klub allerdings nicht bekommen: "Das wollten die Bayern nicht."