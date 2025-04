Im Halbfinale des Landespokal Mittelrhein kommt es heute zum Duell zwischen Fortuna Köln und Alemannia Aachen. SPOX verrät, wer die Partie live zeigt.

Am heutigen Mittwoch, den 16. April, treffen im Landespokal Mittelrhein Fortuna Köln und Alemannia Aachen aufeinander. Das Halbfinalspiel beginnt um 19.00 Uhr im Südstadion in Köln. Welches Team folgt Viktoria Köln in das Pokalendspiel?

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Pokalspiel live im TV und Livestream zeigt.