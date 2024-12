Fortuna Düsseldorf vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Hamburger SV im TV und Livestream?

Aufstiegskandidaten im Duell: Fortuna Düsseldorf vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Infos zur Übertragung im TV und Livestream gibt's hier.

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga treffen am heutigen Sonntag (5. Oktober) zwei Teams mit Aufstiegsplänen aufeinander: Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV. Gegen 13.30 Uhr erfolgt der Anstoß in der Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf). Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen.

SPOX liefert Euch hier die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.