Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rheinderby in der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Fortuna Düsseldorf empfängt den 1. FC Köln zum Rheinderby in der 2. Bundesliga. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

In der 2. Bundesliga steht am heutigen Samstag, den 21. September, das Rheinderby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln an. Gespielt dafür wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, wo ab 13 Uhr der Ball rollt.