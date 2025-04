Fortgeschrittene Gespräche: Champions-League-Klub zeigt offenbar Interesse an Stürmer vom VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart könnte wenige Tage nach der Schließung des deutschen Transferfensters noch einen Stürmer abgeben. Wie Sky berichtet, zeigt Roter Stern Belgrad Interesse an einer Verpflichtung von Silas.

Dem Bericht zufolge befindet sich der Klub aus Serbien in bereits weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Management des 25-Jährigen. In Serbien ist das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet, bis dahin kann der Rekordmeister Silas also noch verpflichten.

Beim VfB kommt Silas unter Trainer Sebastien Hoeneß kaum zum Zug. In den vier bisherigen Pflichtspielen der Saison kam er lediglich einmal zum Einsatz: Im Supercup gegen Bayer 04 Leverkusen wurde er für die letzten 27 Minuten eingewechselt. Im Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 stand er zuletzt nicht einmal mehr im Kader.

Silas selbst hatte sich eigentlich für einen Verbleib in Stuttgart über den Sommer hinaus entschieden, soll aufgrund der sportlichen Situation aber mittlerweile angeblich Bedenken äußern. Die Schwaben können sich auf der anderen Seite einen Verkauf offenbar vorstellen. Neben Belgrad ist demnach auch der RSC Anderlecht interessiert, der in den vergangenen Wochen schon ein ums andere Mal mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht wurde.