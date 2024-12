Finnland vs. England, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

England trifft heute in der Nations League auf Finnland. SPOX verrät Euch, wer die Partie im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 13. Oktober, kommt es in der Nations League zum Duell zwischen Finnland und England. Die Begegnung in der Gruppe B2 wird um 18.00 Uhr im Olympiastadion Helsinki angepfiffen.

Wer die Partie zwischen Finnland und England live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.