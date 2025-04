"Finde das witzig": Antonio Rüdiger spricht über kuriosen Spitznamen bei Fans und Mitspielern

Bei Real Madrid hat sich Antonio Rüdiger innerhalb kürzester Zeit den Ruf als Publikumsliebling erarbeitet, von vielen Kollegen und Fans wird er bereits "El Loco" (deutsch: der Verrückte) genannt. An seinem Spitznamen hat der 31-Jährige jedoch überhaupt nichts auszusetzen.

"Dass ich in manchen Situationen oft verrückt unterwegs bin, kann ich kaum abstreiten", meinte der Verteidiger im Interview mit Sport1, angesprochen auf die doch eher kuriose Bezeichnung für ihn.

Mittlerweile werde der Name von vielen Menschen benutzt. "Meine Mitspieler nennen mich so, die spanischen Medien und die Fans sowieso - ich finde das witzig und kann sowieso immer am besten über mich selbst lachen", führte Rüdiger weiter aus.

Dass Rüdiger innerhalb nur einer Saison einen solchen Kultstatus bei den Madrilenen erreichte, ist auch auf die Umstände in der spanischen Hauptstadt zurückzuführen. "Ich fühle mich so unglaublich wohl hier, haue mich immer voll rein und bekomme auch viel Unterstützung von allen Seiten zurück - besser geht es nicht!"

Schon der Wechsel im die Premier League zum FC Chelsea sei "ein Traum gewesen", so der 31-Jährige weiter. "Aber Real Madrid und nun die Champions League gewonnen zu haben ... das ist einfach unfassbar."