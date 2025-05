Final Four der Nations League, Übertragung im Free-TV: Werden die Spiele von Deutschland kostenlos im TV und Livestream übertragen / gezeigt?

Das Final Four der Nations League steht an. Hier erfahrt Ihr, ob die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen werden.

Für die meisten Spieler ist die Fußballsaison 2024/25 beendet, für einige geht sie jedoch fast ohne Pause weiter. Das Final Four der Nations League steht an. Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht nur auf dem Platz mit dabei, sondern auch Gastgeber des Mini-Turniers.

Das DFB-Team kriegt es am 4. Juni im Halbfinale in der Münchner Allianz Arena mit Portugal zu tun. Am Tag darauf stehen sich im zweiten Halbfinale in Stuttgart die Nationalmannschaften Spaniens und Frankreichs gegenüber. Das Finale geht am 8. Juni in München über die Bühne.

Hier erfahrt Ihr, ob die Spiele der Deutschen auch im Free-TV übertragen werden.