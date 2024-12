"Ein Paradebeispiel für gelebte Solidarität": FIFA gibt neue Details zur Klub-WM bekannt

Die viel diskutierte Klub-WM 2025 in den USA wird in zwölf Stadien ausgetragen. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino im Rahmen des Global Citizen Festivals im New Yorker Central Park bekannt. Das neue XXL-Format der Klub-WM findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Das Finale wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen.

Das Football-Stadion der New Yorker NFL-Teams Giants und Jets hatte bereits zuvor den Zuschlag für das Finale der Fußball-WM 2026 erhalten. Weitere Austragungsorte im kommenden Sommer sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington, D.C. und Orlando, wo gleich zwei Stadien ausgewählt wurden.

"Dieser neue FIFA-Wettbewerb ist ein Paradebeispiel für gelebte Solidarität und Inklusion im Vereinsfußball", sagte Infantino: "Die besten Vereine aus Afrika, Asien, Zentral- und Nordamerika sowie Ozeanien bekommen bei dieser fantastischen neuen Weltmeisterschaft die Gelegenheit, gegen die Top-Teams Europas und Südamerikas anzutreten. Das wird dem Vereinsfußball und der Talententwicklung weltweit einen enormen Schub verleihen."