Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum wurde unterbrochen. VfL-Keeper Drewes wurde von einem Feuerzeug getroffen.

Das Bundesliga-Spiel des VfL Bochum bei Union Berlin ist von einem Treffer eines Gegenstands am Kopf von Gäste-Torhüter Patrick Drewes überschattet worden. Der Schlussmann des Tabellenletzten musste nach dem Vorfall behandelt und in die Kabine gebracht werden. Schiedsrichter Martin Petersen schickte beide Mannschaften in die Umkleiden, nach mehr als 25 Minuten wurde das Spiel fortgesetzt. Es blieb beim 1:1 (1:1).