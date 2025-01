"Unsportlicher Skandal": DFB wertet Spiel gegen Union Berlin nach Feuerzeugwurf auf Patrick Drewes für den VfL Bochum - Eiserne kündigen Einspruch an

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Donnerstag den Feuerzeugwurf von Berlin verhandelt und ein Urteil gefällt.

Lachende Gesichter, freudiges Händeschütteln: Die Stimmung der Bochumer Delegation war sichtlich gelöst, nachdem der VfL im Raum "Golden Goal" den Sieg am Grünen Tisch errungen hatte. "Wir sind natürlich erleichtert", kommentierte Geschäftsführer Ilja Kaenzig den Erfolg vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das "Skandalspiel von Köpenick" wird mit 2:0 für das Bundesliga-Schlusslicht gewertet. Das letzte juristische Wort ist aber noch nicht gesprochen - noch am Abend kündigten die Berliner an, in Berufung zu gehen.

Das Sportgericht sah es nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag in Frankfurt/Main als erwiesen an, dass Bochum im Duell bei Union Berlin (1:1) irregulär geschwächt wurde. Union wird das Urteil anfechten, teilte der Klub wenige Stunden nach Ende des Verhandlung mit.