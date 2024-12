FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Holstein Kiel: Musiala kontert Hamann - Kimmich überzeugt in Hybrid-Rolle

Der FC Bayern München hat am 3. Spieltag der Bundesliga souverän mit 6:1 bei Holstein Kiel gewonnen. Jamal Musiala konterte die Kritik von Dietmar Hamann bereits nach 14 Sekunden, Harry Kane erzielte einen Dreierpack, Joshua Kimmich überzeugte in einer Hybrid-Rolle, Joao Palhinha feierte ein unauffälliges Startelf-Debüt und Serge Gnabry unterstrich seinen Aufwärtstrend. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

